Testul de depistare a cancerului cu degetele – mit sau realitate? Internetul este o sursa inepuizabila de informații, dar asta nu inseamna ca toate trebuie preluate ca atare. In social media circula de ceva timp ideea ca orice om poate sa depisteze daca are cancer pulmonar cu ajutorul degetelor de la maini. Aceasta metoda poarta denumirea de test Schamroth și consta in indoirea și poziționarea degetelor aratatoare unul in fața celuilalt, astfel incat unghiile de la cele doua degete sa se atinga. Infirmiera Emma Norton specializata in oncologie spune ca acest test poate depista din timp cancerul pulmonar, dupa cum relateaza Digi 24 . Astfel, o persoana sanatoasa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

