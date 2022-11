Vedeta care a ieșit în dresuri pe stradă. Toți au întors capul instant, iar ea s-a pus pe râs FOTO

Vedeta care a ieșit în dresuri pe stradă. Este cunoscută la nivel internațional; apare deseori în reality show-ul „E!, Keeping Up with the Kardashians”. Celebritatea a întors toate privirile,… [citeste mai departe]