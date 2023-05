Stiri pe aceeasi tema

- Un test de atenție este o evaluare psihologica care masoara nivelul de concentrare și atenție al unei persoane. Acesta poate fi realizat in mai multe moduri, prin intermediul unor chestionare sau prin observarea comportamentului intr-o situație data. Testele de atenție pot fi utilizate pentru a evalua…

- Playtech Știri iți prezinta testul de atenție pentru genii al zilei de marți, 11 aprilie. Sarcina ta este sa identifici pisica diferita din imagine in maximum 23 de secunde. Ești pregatit sa iți evaluezi performanțele funcțiilor cognitive? Se spune ca doar persoanele cu un nivel de inteligența ridicat…

- Va propunem in aceasta dupa-aiaza un test care va va pune creierul in mișcare. Testul poate fi unul relaxant dupa o zi grea de munca. De altfel, acesta este testul de atenție pentru cei mai inteligenți oameni. Cine are pașaportul fals din imagine? Testeaza-ți inteligența. Descopera care este pașaportul…

- Redacția SpyNews.ro iți propune, acum, un test de concentrare pe care trebuie sa il rezolvi cu maxima seriozitate. Acum iți poți etala nivelul de atenție. Este momentul potrivit pentru a-ți evalua nivelul de concentrare asupra detaliilor ce se gasesc intr-o imagine. Iți poți pune abilitațile dobandite…

- Redacția SpyNews.ro iți propune un nou test de atenție și este momentul perfect pentru a-ți masura abilitațile, astfel ca trebuie sa oferi raspunsul in doar cateva secunde. Nu este deloc greu, insa ai nevoie de atenție și trebuie sa te concentrezi pentru a fi atent la cele mai importante detalii.

- Redacția SpyNews.ro iți propune, astazi, un nou test de atenție. Acum este momentul perfect pentru a-ți evalua nivelul de concentrare asupra detaliilor ce se gasesc intr-o imagine, dar și pentru a-ți pune abilitațile dobandite in copilarile in aplicare. Tot ceea ce trebuie sa faci la aceasta provocare…

- Playtech Știri iți prezinta testul de atenție pentru „detectivi”. Ești de parere ca ai abilitați analitice bine dezvoltate? Doar cu ajutorul lor vei putea sa deslușești materialul pe care ți-l vom prezenta in randurile de mai jos. Provocarea zilei de marți, 28 februarie, este sa identifici cine este…

- Redacția SpyNews.ro iți propune și astazi un test de atenție. Este momentul perfect pentru a-ți evalua nivelul de concentrare asupra detaliilor ce se gasesc intr-o fotografie. Astfel, in desenul de mai jos, trebuie sa gasești pasarea care se ascunde printre frunzele de culoare verde. Ai mare grija!…