Testul de atenţie al sfârşitului de toamnă. Găseşti pisica neagră din imagine? Ai doar 17 secunde la dispoziţie! Testul de atenție de astazi vine cu o mare provocare. Specialiștii iți pun la dispoziție doar 17 secunde ca sa gasești raspunsul corect. Este nevoie sa descoperi unde se afla pisica neagra din imagine. Imaginea le-a dat unora de gandit, iar alții au reușit sa se descopere mai mult in felul acesta. Cercetatorii susțin ca […] The post Testul de atentie al sfarsitului de toamna. Gasesti pisica neagra din imagine? Ai doar 17 secunde la dispozitie! appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Testul de astazi te ajuta sa vezi cat ești de perspicace. Specialiștii au pus la dispoziție oamenilor interesați sa se evalueze o iluzie optica ce pare simpla la prima vedere. Doar cei mai inteligenți și atenți la detalii au gasit imediat raspunsul corect. Pentru testul optic de astazi este nevoie sa…

- Știm ca este la dimineața, ca vrei sa-ți bei cafeaua. Dar, de ce nu ai incerca sa te trezești intr-un mod mai distractiv. Iți propunem astazi testul de perspicacitate al anului. Tot ce ai de facut este sa gasești steaua cu 4 colțuri in interiorul imaginii. Doar persoanele cu un IQ ridicat pot localiza…

- Testul de astazi iți arata cat ești de atent la detalii. Acesta te ajuta sa iți verifici IQ-ul și sa te distrezi in timp ce reușești sa gasești raspunsul corect pentru unele probleme. Trebuie sa gasești problema din numarul dat. Specialiștii susțin ca oamenii inteligenți nu au nevoie de mai mult de…

- Atenție, acest test inedit de perspicacitate a fost descris ca fiind unul dintre cele mai dificile. Cu toate ca, la prima vedere, nu l-ai crede complicat, cei care incearca sa ii descopere rezolvarea ajung la concluzia ca lucrurile nu sunt niciodata ceea ce par. Tu reușești sa gasești pisica in doar…

- Testul de atentie al toamnei! Așa cum v-am obișnuit, din cand in cand, va propunem anumite provocari și teste de inteligența. Astazi propunem testul de atenție al toamnei, in care va trebui sa gasești caprioara ascunsa in interiorul imaginii unei paduri. Doar un geniu poate descoperi cerbul in 15 secunde.…

- Romanii trebuie sa fie atenți la plantele pe care le cumpara din piața pentru vazele din sufragerie sau la cele pe care le admira pur și simplu pe un camp. Exista una delicata și speciala care nu pare atat de periculoasa. Puțini știu ca ar trebui sa se fereasca de ea. Specialiștii vin cu avertizari…

- Testul de atentie al toamnei. Iți place sa rezolvi teste de inteligența sau sa deslușești iluziile optice? Daca raspunsul este afirmativ, ai ajuns la locul potrivit. Testeaza-ți puterea de concentrare, incercand sa gasești pisica ascunsa printre lemne. Ai la dispoziție noua secunde pentru a rezolva…

- Testul de atenție pe care putini il rezolva. Tu poți sa identifici care elev din imagine copiaza? In ilustrația de mai jos exista un elev care trișeaza la testul dat de profesoara. Chiar in prezența profesorului, copilul copiaza pe fața. Doar persoanele cu un nivel de inteligența ridicat pot sa descopere…