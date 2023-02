Testul de atenție al lunii februarie! Găsește fluturele ascuns printre flori / FOTO Redacția SpyNews.ro ți-a pregatit și astazi o provocare in materie de concentrare. Acum este momentul potrivit in care poți sa iți evaluezi nivelul de atenție asupra unor detalii foarte vizibile. In imaginea de mai jos exista mai multe flori de culoare roz. Tot ceea ce ai tu de facut eeste sa priveșți cu mare atenție fotografia și sa gasești fluturele care se ascunde printre acești bujori. Este testul de atenție potrivit pentru luna iubirii. Ai la dispoziție doar 15 secunde pentru a gași insecta. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Redacția SpyNews.ro a pregatit și astazi o provocare pentru tine. Acum este timpul perfect daca vrei sa iți masori abilitațile și sa vezi cat de mult poți sa te concentrezi asupra detaliilor pentru a descoperi raspunsul corect. In testul de azi trebuie sa te concetrezi bine și sa gasești lupul care…

- Ești pregatit de o noua provocare?! Redacția SpyNews.ro iți propune și astazi un test ușor de atenție. Aceasta este ocazia potrivita pentru a-ți masura nivelul de concentrare. In gradina de mai jos este ascunsa o iguana. Tu gasesți micuțul animalut din fotografie? Totuși, daca nu iți dai seama unde…

- Testele de atenție ii fac pe mulți romani sa fie extrem de curioși. Mai jos vei avea de gasit oul dintr-o imagine plina de iepurași, dar este foarte simplu. Trebuie sa te concentrezi și sigur il vei gasi.

- O noua zi, o noua provocare! Redacția SpyNews.ro iți propune de aceasta data un test de atenție. Acum este momentul perfect pentru a vedea cat de mult poți sa te concentrezi asupra detaliilor dintr-o fotografie. Trebuie sa gasești iepurele magicianului care se ascunde in imagine. Daca nu reușești sa…

- Redacția SpyNews.ro iți propune un nou test de atenție. Acum ai o noua șansa sa iți dovedești cat de mult te poți concentra asupra detaliilor dintr-o fotografie. Insa, daca nu reușești sa dai raspunsul corect, in mai puțin de 5 secunde, poți verifica in partea de jos a articolului. Tot ce ai de facut…

- Redacția SpyNews.ro iți propune un nou test de atenție. Provocarea de astazi te va face sa vezi cat de repede poți observa detaliile din imagine. Totuși, daca nu iți dai seama, poți verifica raspunsul in partea de jos a articolului. Tot ce ai de facut este sa te concentrezi și sa gasești steaua cu patru…

- Ce zici de un nou joc de concentrare?! Redacția SpyNews.ro iți propune astazi un alt test de atenție. Tot ceea ce ai de facut este sa te concentrezi asupra imaginii și sa descoperi locul in care se ascunde șoricelul in mulțimea de ciuperci. Insa, daca nu reușești sa te incadrezi in timpul propus, nu…

- Redacția SpyNews.ro iți propune un alt test de atenție. Este momentul potrivit sa iți masori nivelul IQ. Aceasta este una dintre provocarile care te vor face sa vezi cat de repede poți observa ceea ce lipsește din imagine. Insa, daca nu iți dai seama de diferența din fotografie, poți verifica raspunsul…