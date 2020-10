Testul COVID-19, obligatoriu, dacă vii din anumite țări Testul COVID-19 devine obligatoriu in Romania pentru persoanele care vin din țarile cu rata mare de incidenta. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni seara, ca toți cetațenii care vin in Romania, pentru trei zile, din țarile cu indice ridicat de infectare, pot intra in țara cu un test negativ efectuat in ultimele 48 de ore. Daca vin pentru o perioada mai lunga, trebuie sa intre in carantina 14 zile. In cea de-a 8-a zi pot cere un nou test, iar daca acesta va fi negativ, pot ieși din carantina in cea de-a 10-a zi. Evaluarea fiecarui caz se va face in continuare prin anchete epidemiologice,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

