Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a vorbit despre controversele care circula la adresa sa, cea mai des intalnita acuzație fiind aceea ca este omul rușilor, infiltrat in Parlamentul Romaniei. Pleșoianu susține ca privește cu amuzament aceste acuzații și arata ca aceste acuzații vin ca urmare a faptului…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a spus in emisiunea „Punctul de intalnire”, ca nu a mai vorbit cu Liviu Dragnea de la Congresul PSD. „Nu am mai vorbit cu Liviu Dragnea de la Congres. Tot partidul este atacat din toata parțile. Și eu, și alți colegi vedem cum partidul…

- Secretarul general ajunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a explicat ca nu a mai vorbit cu Liviu Dragnea de la Congresul PSD și a mai explicat ca are mari semne de intrebare asupra capacitații liderului PSD de a uni oamenii din partid in lupta contra statului paralel.”Nu e revolta, e ingrijorare…

- Congresul PSD a adunat sambata, in fata Salii Palatului, sustinatori din toata tara ai partidului care detine puterea. Reporterul Evenimentului Zilei, Mihnea Petru Parvu, i-a intervievat pe cativa dintre acestia, dar reactiile acestora lasa mult de dorit.

- Aseara, dupa o declarație de presa de aproape 80 de minute, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a sefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruta Kovesi, invocand motive care au starnit critici inclusiv din partea unor specialiști in drept. Tudorel…

- Astazi, 22 februarie, este ziua mult așteptata. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va prezenta, la ora 18:00, în direct pe Realitatea TV, cu reacții, informații și imagini în timp real pe realitatea.net, raportul referitor la activitatea manageriala la DNA.

- 'PNL in cadrul BEx a votat si a fost de acord cu textul motiunii simple impotriva ministrului Muncii. Motiunea va fi depusa astazi si va fi intitulata: 'Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale', a spus deputatul PNL Mara Calista, la Parlament. Ea a prezentat principalele…

- Romania este un exemplu pozitiv in toata Europa si in lumea democratica in ceea ce priveste drepturile minoritatilor, a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in contextul rezolutiei semnate luni de liderii UDMR, PCM si PPMT referitoare la autonomia teritoriala a tinutului secuiesc,…