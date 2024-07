Testul care descifrează subconștientul: Imaginea pe care o vezi prima dată îţi dezvăluie dorinţa ta secretă în dragoste Pentru unii oameni, dragostea ar putea reprezenta acel print care vine calare pe un cal alb. Pentru altii, aceasta idee nu ii incanta pentru ca ei privesc dragostea ca pe un parteneriat intre doi oameni egali. Iubirea reala poate fi foarte diferita de asteptarile personale pe care le avem in ceea ce priveste aceasta experineta. Mentinea acetor visuri se poate dovedi problematica. Nu pentru ca sunt gresite, ci pentru ca ne fac sa ne indepartam prea mult de realitate. Pe de alta parte, visurile, sperantele si fanteziile noastre ne fac sa ne simtim liberi si sa scapam de realitatea de zi cu zi. Acest… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

