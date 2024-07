Testul care arată dacă ai un IQ de geniu. Reușești să vezi numărul ascuns în 7 secunde? Iluziile optice au fost folosite de secole ca test de inteligența. Se credea ca persoanele care sunt capabile sa deslușeasca iluzile optice sunt mai inteligente decat cele care nu au aceasta abilitate. Teoria se baza pe ideea ca persoanele inteligente au o mai buna capacitate de a observa detalii și de a gandi critic.Mai mult, iluziile optice sunt o forma excelenta pentru stimularea concentrarii și sunt recunoscute pe scara larga ca fiind unul dintre cele mai simple instrumente de testare a acuitații vizuale și a inteligenței.Termenul de coeficient de inteligența (IQ) a fost inventat de psihologul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul acesta va prezentam un test de inteligența ușor la prima vedere. Adevarata provocare este timpul. Ai la dispoziție doar 8 secunde sa gasește hamburgerul diferit. Gasește hamburgerul diferit Daca te consideri o persoana cu o atenție la detalii foarte buna, o poți testa rezolvand acest test…

- Aceasta iluzie optica iți testeaza atenția la detalii, dar ar putea sa te puna in incurcatura. Cel mai important lucru este rapiditatea cu care rezolvi acest test. Reușești sa gasești al doilea cal din imagine in doar 5 secunde. Vezi unde se ascunde. Descopera al doilea cal din imagine Iluziile optice…

- Provocare vizuala. Poți gasi in doar opt secunde greșeala din aceasta imagine? Daca ești o persoana foarte atenta, cu siguranța vei reuși sa descoperi eroarea. Tot ce trebuie sa faci este sa privești cu atenție scena din parc. Ești pregatit sa accepți provocarea? Descopera eroarea din imagine Arata…

- Pregatește-te pentru un test vizual care ar putea sa te puna in incurcatura și care iți va testa capacitatea de observație. Reușești sa identifici palaria din imagine in maxim cinci secunde? Privește atent imaginea și vezi unde se afla. Poți gasi palaria in cinci secunde? Pentru a reuși sa gasești palaria…

- Incepem ziua de joi cu un test de inteligența interesant care iți va atenția la incercare. Pare ușor la prima vedere, dar este nevoie de multa concentrare pentru a descoperi omul de zapada din imagine. Doar 2% dintre oameni pot rezolva testul in 15 secunde Gasirea de obiecte ascunse in puzzle-uri imagine…

- Incheiem ziua de duminica, 12 mai, cu un test de vedere, care cu siguranța va va da ceva batai de cap. Un om de zapada este ascuns printre fructe, il puteți observa in doar 7 secunde? Doar cei cu ochi de vultur il pot descoperi rapid. Haideți sa incepem! Testul de vedere al serii de […] The post Testul…

- Cel mai tare test de inteligența al momentului. Se spune ca doar cei cu un IQ ridicat reușesc sa rezolve acest joc in doar cateva secunde. Provocarea de astazi este sa gasești trei fețe ascunse, crezi ca vei reuși? Timpul este limitat, nu uita. Testul de inteligența al momentului Iluziile optice reprezinta…

- O fotografie ce, la prima vedere, pare cat se poate de banala este, de fapt, un test de inteligența ce ne pune la incercare nu doar logica, dar și atenția la detalii, gandirea creativa și viteza de reacție. Privește imaginea, mai multe bufnițe s-au ascuns undeva printre ramurile copacilor, poți sa le…