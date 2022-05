Autoritațile romane au vrut sa testeze vigilența romanilor in fața escrocilor de pe internet. Potrivit Știrile Pro TV, in doar trei zile, 20.000 de romani au cazut in capcana, crezand ca pot caștiga o vacanța in Maldive la preț de Eforie.

Potrivit sursei citate, timp de 3 zile, polițiștii și specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetica au vrut sa vada cat de vigilenți sunt romanii pe internet. Așa ca au facut publica o oferta imbatabila de vacanțe exotice. Zeci de mii de romani au crezut ca au dat lovitura și fara sa verifice cine le-a trimis oferta, au descarcat fișierul…