- Cancerul de col uterin a devenit o reala problema de sanatate publica ȋn Romania. Ȋn anul 2017 Romania se clasa pe primul loc ȋn Europa ȋn ceea ce privește mortalitatea provocata de cancerul de col uterin.

- Deputatul dejean Cornel Itu i-a propus ministrului Sanatații, Sorina Pintea ca prin intermediul medicilor de familie fiecare femeie sa primeasca prin poșta o scrisoare de tip invitatie la cabinetul medical pentru eliberarea unui bilet de trimitere ȋn vederea efectuarii testului Babes-Papanicolaou. ”Cancerul…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, la intalnirea Boardului international de prevenire si control a infectiilor cu HPV, ca anual, in Romania, mor aproximativ 2.000 de femei din cauza cancerului de col...

- Rata ridicata a mortalitații din cauza cancerului de col uterin la nivel global ar putea fi redusa printr-o abordare complexa care cuprinde prevenirea, diagnosticarea precoce, tratamentul corespunzator, precum și desfașurarea de programe de screening1. Conform HPV Information Centre, in anul…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului și cadrele medicale de la Institutul Oncologic din București le-au oferit posibilitatea și femeilor din orașul Bragadiru sa-și faca testul Babeș-Papanicolau, gratuit. A cincea ediție a campaniei de „Prevenire și depistare a Cancerului de Col Uterin”,…

- Romania se afla pe primul loc la incidenta si mortalitatea prin cancer de col uterin, boala provocata de infectia cu tulpini oncogene de HPV. 70% din romance declara ca nu au auzit de infectia cu HPV.

- Startul "Saptamanii imunizarilor" va fi dat astazi in Capitala. Ministerul Sanatații va organiza in Gradina Publica "Ștefan cel Mare" o campanie de informare privind importanta vaccinarii impotriva cancerului de col uterin.

