- Italia a anuntat restrictii de intrare pe teritoriul sau incepand de joi pentru calatorii proveniti din tarile Uniunii Europene, care vor trebui sa faca dovada unui test negativ la coronavirus, iar, in plus, cei nevaccinati sa intre in carantina timp de cinci zile, informeaza AFP. Decretul,…

- Starea de urgenta, care a fost impusa in ianuarie anul trecut, acorda puteri mai mari guvernului central, simplificand birocratia care sufoca procesul de luare a deciziilor. Starea de urgenta urma sa expire la sfarsitul lunii decembrie. De asemenea, Ministerul Sanatatii a decis ca in perioada 16 decembrie…

- Un judecator de la Curtea Suprema a Braziliei a decis sambata sa faca obligatorie prezentarea unui certificat de vaccinare anti-COVID-19 pentru calatorii care sosesc in tara, pentru a preveni raspandirea variantei Omicron, scrie AFP, potrivit Agerpres. Decizia, care va trebui validata de alti noua…

- Incepand cu 10 decembrie 2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a stabilit noi masuri pentru persoanele care sosesc in Romania in perioada sarbatorilor de iarna, in scopul protejarii sanatații și combaterii raspandirii COVID -19. Noile reguli de carantina pentru cetațenii din statele membre…

- Autoritațile din Bulgaria au inasprit regulile pentru romanii care intenționeaza sa calatoreasca pe teritoriul acestei țari. Odata cu intrarea Romaniei in zona roșie, Bulgaria cere un test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore, cetațenilor romani, chiar daca sunt vaccinați sau au trecut prin boala,…

- Certificatul verde a devenit obligatoriu si pentru angajatii din Austria. Acolo unde lucreaza mai mult de o persoana, oamenii trebuie sa faca dovada ca s-au vaccinat impotriva COVID-19, ca au trecut prin boala sau detin un test PCR negativ. Ca sa se asigure ca regula este respectata, autoritatile austriece…