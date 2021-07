Ţestoasa austriacă Sigmund a pronosticat victoria Italiei asupra Angliei la finala EURO 2020 Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE.



Ca si in predictiile sale anterioare, ingrijitorii au plasat doua boluri cu mancare, reprezentand fiecare selectionata, continand fructele sale preferate: capsune si caise.



Testoasa nu a stat pe ganduri si s-a dus direct la bolul reprezentand Italia si a pronosticat o victorie pentru selectionata lui Roberto Mancini.



Sigmund, care are 17 centimetri latime… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE. Ca si in predictiile sale anterioare, ingrijitorii au plasat doua boluri cu mancare,…

- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE.

- Jucatorii din nationala Angliei sunt dispuși sa faca un gest superb daca vor caștiga EURO 2020. Finala va fi duminica, pe Wembley, impotriva Italiei. Britanicii vor sa-și doneze primele pentru caștigarea primului trofeu continental din istorie (9,5 milioane de lire sterline), pentru Sistemul Național…

- Anglia este considerata la casele de pariuri ușor favorita in finala EURO 2020 pe care o va disputa contra Italiei, duminica de la ora 22:00, pe stadionul Wembley din Londra. Britanicii au avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Danemarca, iar duminica au șansa sa intre in istorie prin caștigarea…

- Desi nationala lui a pierdut contra Italiei, Luis Enrique spera ca nationala lui Roberto Mancini sa castige duminica. Selectionerul Luis Enrique, 51 de ani, a dat dovada de fair-play, dupa ce nationala...

- Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat cu emotii in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins echipa Austriei cu scorul de 2-1 (0-0, 0-0), intr-un meci care a avut nevoie de prelungiri, sambata seara, la Londra, in optimile de finala ale competitiei. …

- Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat cu emotii in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins echipa Austriei cu scorul de 2-1 (0-0, 0-0), intr-un meci care a avut nevoie de prelungiri, sambata seara, la Londra, in optimile de finala ale competitiei. In sferturi, Italia…

- Italia alearga dupa noi recorduri și i-a impresionat foarte tare pe englezi, care o vor vedea pe viu diseara, pe Wembley, in a doua "optime" cu Austria. Meciul dintre Italia și Austria va avea loc in aceasta seara, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Tabloidul The Sun il scoate…