Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre bolnavii de coronavirus internați in Spitalul Toma Ciorba sunt aproape vindecați. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul Covid-19. Viorica Dumbraveanu a precizat, insa, ca cei 25 de pacienți mai raman…

- Din peste o mie de biserici, care au fost ieri supravegheate de catre polițiști, 375 au incalcat restricțiile impuse de autoritați. Anunțul a fost facut de premierul Ion Chicu, dupa ședința Centrului Unic pentru Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul Covid-19.

- Inca 17 persoane au fost testate pozitiv la coronavirus in Moldova. 66 de cazuri cu Covid-19, inregistrate in total in țara. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu.

- Numarul moldovenilor care s/au imbolnavit cu coronavirus a ajuns la 49, asta dupa ce astazi inca 13 moldoveni au fost testați pozitiv cu Covid-19. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda.

- Trei dintre pacienții internați cu Covid-19 au inregistrat o stare de ameliorare considerabila și ar putea fi internați dupa ce vor face testul repetat. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul…

- In Republica Moldova a fost diagnosticat primul caz de infectare cu noul virus Covid-19 la un copil. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19.

- Autoritațile confirma doua noi cazuri de infecție cu coronavirus. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului unic de comanda de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19. Potrivit autoritaților, ambele persoane care au fost diagnosticate…

- Inca doua cazuri de infecție prin Coronavirus de tip nou au fost confirmate de laborator. Anuntul a fost facut de catre ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, dupa sedinta Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul