Testele rapide pentru detectarea Covid-19 cumpărate de spanioli din China nu funcţionează: "Nu detectează cazurile pozitive" Mai multe laboratoare de microbiologie din spitale importante din tara au comunicat faptul ca testele cumparate de Guvern au o sensibilitate de 30% si aceasta ar fi trebuit sa depaseasca 80%. Rezultatele testarilor preliminare sunt descurajatoare. „Cu aceasta valoare nu are sens sa le folosim”, a spus unul dintre microbiologii care au analizat testul. „Nu detecteaza cazurile pozitive, asa cum era de asteptat”, a declarat o sursa care a participat la testari. Testele rapide sunt fabricate de compania chineza Bioeasy, cu sediul la Shenzhen. Concluzia microbiologilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

