Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica AstraZeneca a anuntat marti o pauza la nivel mondial in testele clinice ale vaccinului sau experimental impotriva COVID-19 dupa aparitia unei boli neexplicate la un participant, scrie AFP. "In cadrul testelor clinice mondiale randomizate ale vaccinului impotriva coronavirusului…

- Presedintele Sanofi Franta, Olivier Bogillot, a anuntat ca viitorul vaccin anti-COVID-19 va costa sub 10 euro, transmimte Reuters. Vaccinul dezvoltat de Sanofi si britanicii de la GlaxoSmithKline ar urma sa ajunga in etapa finala de testare pana in decembrie."Prețul nu este inca stabilit. Evaluam costurile…

- Laboratorul francez Sanofi a inceput testele clinice pe oameni ale vaccinului impotriva SARS-CoV-2. Laboratorul francez Sanofi a lansat ieri testele clinice pe oameni ale vaccinului impotriva SarsCov-2, la care lucreaza impreuna cu partenerul sau britanic GlaxoSmithKline. Testele efectuate pe 440 de…

- Comisia Europeana a anuntat semnarea, in numele statelor membre ale UE, a unui contract cu compania farmaceutica britanico-suedeza AstraZeneca pentru achizitia a 300 de milioane de doze din vaccinul impotriva COVID-19 aflat in prezent in faza experimentala, relateaza Reuters si EFE, conform Agerpres.Acesta…

- Vaccinul pentru Covid-19 al companiei Moderna ar putea fi disponibil pentru utilizare pe scara larga pana la sfarsitul anului, au declarat luni oficiali ai companiei americane, dupa anuntarea inceperii fazei finale a unui studiu clinic pe 30.000 de participanti, pentru demonstrarea sigurantei si…

- Coreea de Sud incepe testele pe oameni pentru un medicament nou impotriva Covid-19. Testele se fac pe voluntari pentru un medicament nou care sa trateze COVID-19. Acesta se bazeaza pe un tratament cu anticorpi, care sa atace proteinele din „coroana” virusului. Astfel sa-l impiedice sa se atașeze de…

- Anvisa, autoritatea de reglementare sanitara din Brazilia, a aprobat studiile clinice pentru acest vaccin potential, dezvoltat de Universitatea Oxford si produs de compania farmaceutica AstraZeneca, in primele zile ale lunii iunie. Oamenii de stiinta se asteapta ca acest vaccin sa fie lansat pe piata…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a confirmat joi ca intentioneaza sa inceapa un studiu clinic pe 30.000 de voluntari pentru mult-asteptatul vaccin pentru Covid-19 in luna iulie, intrand in faza finala de testare, transmite Reuters.Citește și: SURSE - S-a batut palma: cand vor avea…