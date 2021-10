Testele pentru adulţii nevaccinaţi nu vor mai fi gratuite în Franţa Testele de coronavirus pentru adultii nevaccinati nu vor mai fi gratuite în Franta începând din aceasta vineri, cu exceptia cazurilor în care exista motive medicale pentru ca persoanele respective sa nu fie vaccinate, transmite dpa citata de Agerpres.



Scopul acestei masuri este de a-i încuraja pe francezi sa se vaccineze împotriva COVID-19, întrucât acesta ofera cea mai buna protectie si o modalitate permanenta de a depasi criza sanitara, a explicat guvernul de la Paris.



Potrivit acestuia, testele sunt utilizate ca înlocuitor…

Sursa articol: hotnews.ro

