Testele PCR nu mai au valoare. Doar persoanele vaccinate și trecute prin boală, exceptate de la restricții CNSU a luat decizia ca persoanele care au teste negative sa nu mai aiba parte de aceleași beneficii precum cele vaccinate sau trecute prin boala. Practic, persoanele care aveau un test negativ nu mai sunt incadrate in aceleași condiții ca cele vaccinate sau trecute prin boala. Premierul Florin Cițu a motivat, joi seara la TVR, […] The post Testele PCR nu mai au valoare. Doar persoanele vaccinate și trecute prin boala, exceptate de la restricții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu i-a jignit pe romanii care nu vor sa se vaccineze și spune ca rata scazuta de vaccinare “are legatura cu scorul la testele PISA”, conform unei analize pe care a vazut-o. “Am vazut o analiza de legatura intre scorul de la testele PISA și rata scazuta de vaccinare” a declarat Florin Cițu,…

- Cei vaccinati cu schema completa si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare nu sunt considerati contacti directi cu o persoana confirmata pozitiv pentru COVID-19 si deci isi pot realiza activitatile zilnice, fara sa fie nevoiti sa stea in carantina, a explicat directorul…

- Executivul ar pregati un set de restricții pentru persoanele nevaccinate. Rata de infectare crește alarmant de la o zi la alta, iar Capitala și județul Ilfov au cel mai mare numar de imbolnaviri. Se discuta inclusiv ca persoanele nevaccinate sa aiba acces restricționat in mall-uri, dar și in restaurante,…

- Oficialii talibani din vestul provinciei Herat au ordonat guvernului și universitaților private ca fetelor sa nu li se va mai permite sa stea in aceleași clase cu baieți, anunța agenția de știri Khaama Press. Decizia a venit dupa o intalnire de trei ore intre profesori, proprietarii de instituții de…

- Polițiștii și procurorii au descins, miercuri dimineața, la adrese din București și din mai multe județe pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat in savarșirea infracțiunilor de camata și șantaj. Printre cei vizați de ancheta se afla Petre Geamanu și Eugen Preda. Persoanele…

- Persoanele care sunt complet vaccinate nu au nevoie de o a treia doza de vaccin impotriva Covid-19, spun oficiali americani din domeniul sanatații și al medicamentelor. „Suntem pregatiți pentru dozele de rapel daca și cand știința demonstreaza ca sunt necesare”, au transmis intr-o declarație comuna…

- Decizia ca romanii care au facut prima doza de vaccin impotriva COVID-19 cu AstraZeneca sa poata fi imunizati la rapel cu ser cu tehnologie diferita, de tip ARN mesager, Pfizer sau Moderna, a fost amanata de autoritați, a anunțat, marți, medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale…

- Marile noutați ale proiectului “Romania educata”, la care ține atit de mult președintele Klaus Iohannis, sunt, de fapt, o intoarcere in timp, in vremurile in care dadeai examen sa intri la un anume liceu, și chiar daca aveai o medie buna, dar nu intrai pe locurile scoase, ajungeai la un liceu industrial…