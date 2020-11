Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dimineața, in jurul orei 7.00, ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un incendiu cauzat de un scurtcircuit electric la un corp de iluminat dintr-o baie de la et 1, la spitalul CFR din Cluj-Napoca. Conform primelor date, a fost nevoie de evacuarea a doar 3 pacienți ai spitalului. In…

- Un nou studiu care implica analizarea in timp a mai multor compartimente ale memoriei imune: anticorpi, celule B și celule T, printre alte caracteristici ale memoriei imune, sugereaza ca imunitatea la coronavirus dureaza poate dura mai mult de șase luni și chiar ani, relateaza CNN. Publicat recent pe…

- Un deputat PSD este internat in stare grava la spital, fiind infectat cu noul coronavirus. Deputatul PSD de Buzau Sebastian Radu se afla in stare grava in spital din cauza infectiei cu SARS-COV-2, el fiind transferat de la Buzau la Spitalul Militar Central din Bucuresti, conform News.ro. The post Deputat…

- Direcția de Sanatate Publica Alba a suspendat recoltarile pentru testele COVID, de miercuri și pana duminica. Este vorba despre județul aflat in Top 3 al celor mai afectate, incidența fiind de peste 3 infectați la mia de locuitori. Cei care erau programați in aceasta dimineața la recoltari de probe…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului București s-a intrunit luni in sedinta, pentru a constata rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 din ultimele 14 zile si pentru a decide, in consecinta, restrictiile suplimentare care se vor aplica in Bucuresti pe baza analizei facute de Directia…

- Grupul farmaceutic american Johnson & Johnson a anuntat, luni, suspendarea testelor clinice ale unui vaccin anti-COVID-19 deoarece unul din participantii la teste s-a imbolnavit, informeaza marti AFP si dpa, conform Agerpres. “Am oprit temporar dozarea suplimentara in toate testele noastre clinice ale…

- O solicitare mai puțin obișnuita a IGPR a fost respinsa, vineri, de Curtea de Apel București. Este vorba despre o cerere de stramutare a procesului in care comisarul Radu Gavriș contesta ordinul de detașare la IPJ Harghita, ultimul semnat de Liviu Vasilescu inainte de demisie. Avocata Elenina Nicuț,…

- Franta a inregistrat 13.215 noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, nou record de la inceperea testarii pe scara larga in tara, si 123 de decese, potrivit informatiilor date publicitatii vineri de Directia de sanatate publica, relateaza AFP, preluat de Agerpres. Circa 3.626 de bolnavi de COVID-19 au fost…