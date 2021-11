Stiri pe aceeasi tema

- Testele medicale și vaccinurile vor putea fi facute și in farmacii, incepand de anul urmator Testele medicale și vaccinurile vor putea fi facute și in farmacii, incepand de anul urmator De la anul, pacientii vor beneficia de servicii contra cost in farmacii. De exemplu, testele de glicemie sau de colesterol…

- Un focar de COVID-19 a fost declarat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi, unde au fost confirmati ca infectati sase pacienti si sase cadre medicale. Ca urmare, au fost sistate temporar internarile la Sectia de Chirurgie Toraco-Pulmonara, conform news.ro. Potrivit reprezentantilor Directiei…

- Compania AstraZeneca a creat primul medicament cu anticorpi care poate sa ofere o protecție suplimentara de pana la un an pacienților vulnerabili in fața Covid-19. Testele au concluzionat ca noul medicament poate avea efect profilactic – prin reducerea cu 77% a riscului de a dezvolta Covid-19 simptomatic…

- Ministrul Sanatații a distribuit mai multe teste antigen rapide pentru depistarea noului coronavirus gratuit in farmacii, iar persoanele care vor sa se testeze trebuie sa plateasca deoarece statul nu deconteaza echipamentele utilizate de specialiști.

- Acibadem International este un centru unic pentru pacienți internaționali care ofera servicii de turism medical și turism de ingrijire a sanatații pentru pacienții din intreaga lume. Țelul permanent al Acibadem este acela de a atinge excelența, scopul fiind acela de a transforma turismul medical intr-un…

- Testele rapide antigen vor putea fi cumparate in farmacii si facute in policlinici, acolo unde vor fi eliberate si rezultatele la SARS-COV-2. Initiativa anunțata de Ministerul Sanatatii ar urma sa fie pusa, in curand, in aplicare.

- Municipalitatea a procurat 2318 de teste rapide pentru profesorii și personalul auxiliar din școli, iar alte 800 teste au venit din donații. Anunțul a fost facut de Ion Ceban, in cadrul ședinței saptamanale a Primariei. „Un test rapid a fost achiziționat de municipalitate la prețul de 93 de lei, prin…

- Analize medicale decontate de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Alba la Spitalul Orașenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud La Spitalul Orașenesc „Dr.Alexandru Borza”Abrud se efectueaza analize medicale decontate de Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Alba Laboratorul de analize medicale al Spitalului…