- Elevii sau cadrele didactice vor putea fi testate de saptamana viitoare, procedura fiind in curs de finalizare, a anunțat luni Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. „Tocmai am avut o discutie cu reprezentantii ONAC. Procedura de achizitie este in curs de finalizare, iar saptamana viitoare am primit garantii…

- Elevii reiau cursurile pe 8 noiembrie, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, luni, intr-o declaratie de presa. Ministrul a mai spus ca de saptamana viitoare vor fi distribuite in școli testele de saliva.

- Testele pe baza de saliva vor fi disponibile in cursul saptamanii viitoare in școlile din Romania, anunța ministrul Educației intr-o conferința de presa de la sediul Ministerului. Sorin Cimpeanu a declarat ca are informații de la Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate care i-a dat asigurari…

- Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) a lansat joi, 14 octombrie, licitația pentru cele 70.000.000 de teste de saliva destinate școlilor. In total, achiziția este estimata la 1.050.000.000 lei fara TVA, potrivit documentației oficiale publicate pe SEAP și pe site-ul ONAC , informeaza…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, sambata, folosirea testelor de saliva in școli, in scopul monitorizarii permanente și eficiente a riscului epidemiologic. ​​In acest sens, statul va cumpara 70 de milioane de teste de saliva pentru școli, decizia fiind aprobata sambata…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca hotararea aprobata recent privind folosirea testelor rapide din saliva pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2 ofera tuturor angajatilor din sistemul de educatie, si nu doar elevilor, posibilitatea de a folosi aceste teste. „In acest moment, din perspectiva…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca actiunile de control in scoli privind respectarea tuturor regulilor de protectie sanitara in contextul pandemiei de COVID-19 vor incepe de luni, 4 octombrie, informeaza AGERPRES . “Am insistat sa fie cuprinsa si in Hotararea CNSU – intensificarea actiunilor…

- Sorin Cimpeanu, Ministrul Educației, a declarat ca incepand de luni, se vor efectua controale in școli in contextul pandemiei de COVID-19. Sorin Cimpeanu: „Trebuie sa se respecte toate reguile de protecție sanitara.” „Am insistat sa fie cuprinsa si in Hotararea CNSU – intensificarea actiunilor de control…