Stiri pe aceeasi tema

- Teste efectuate intr-un laborator din Danemarca au confirmat ca un transport de grau ucrainean ajuns in Slovacia contine pesticide nocive, a anuntat marti ministrul slovac al agriculturii, Samuel Vlcan, relateaza agentia DPA, preluata de Agerpres.

- Teste efectuate in Danemarca au confirmat ca un transport de grau ucrainean ajuns in Slovacia contine pesticide nocive, a anuntat marti ministrul slovac al agriculturii, Samuel Vlcan, relateaza agentiile DPA și Agerpres.Slovacia, tara care se numara printre cei mai fermi sustinatori militari ai Ucrainei…

- Teste efectuate in Danemarca au confirmat ca un transport de grau ucrainean ajuns in Slovacia contine pesticide nocive, a anuntat marti ministrul slovac al agriculturii, Samuel Vlcan, relateaza agentia DPA.

- Grupul petrolier ungar MOL se asteapta sa poata alege intre titeiul rusesc sau din alte surse pentru rafinariile sale pana in 2026, a declarat pentru Reuters presedintele si directorul general al acestuia, Zsolt Hernadi, prin implementarea de investitii substantiale, transmite Reuters.MOL detine…

- Profesor doctor, specialist in economie internaționala la Copenhagen Business School, Corneliu Ban este un ganditor asumat de stanga. El contreaza insa, in acest text de opinie, pe baza unor argumente de realitați comparative, economice și istorice, „ipoteza suveranista” ca multinaționalele pot și trebuie…

- Alimentele s-au scumpit cu aproape 30% in Slovacia in februarie 2023, dar situatia s-ar putea regla dupa decizia de scadere a preturilor de baza.Ministrul Agriculturii din Slovacia, Samuel Vlcan, a anunțat ca opt mari lanțuri de supermarketuri vor plafona prețurile a 400 de produse de baza. Masura va…

- Livrarea catre Ucraina a unor avioane MiG-29 din Polonia si Slovacia nu poate afecta rezultatul "operatiunii speciale" ruse, dar poate provoca necazuri in plus poporului ucrainean, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS, parand sa ameninte cu masuri de represiune…

- Prezenta militara a fortelor NATO in Polonia, in Romania, in Slovacia si in alte state din partea estica a Aliantei protejeaza spatiul folosit de aliati pentru a sustine Ucraina, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferinte de presa de la Bruxelles, informeaza…