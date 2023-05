Stiri pe aceeasi tema

- Teste efectuate in Danemarca au confirmat ca un transport de grau ucrainean ajuns in Slovacia contine pesticide nocive, a anuntat marti ministrul slovac al agriculturii, Samuel Vlcan, relateaza agentiile DPA și Agerpres.Slovacia, tara care se numara printre cei mai fermi sustinatori militari ai Ucrainei…

- Suntem solidari cu fermierii din Polonia, Ungaria, Bulgaria si Slovacia, dar regulile trebuie sa le facem in comun, sa nu intram intr-o concurenta a deciziilor juridice, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau din Ucraina, Mikola…

- Ministrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Cehia, Romania, Slovacia si Ungaria au discutat vineri in videoconferinta despre situatia creata pe pietele celor 6 state membre de importul produselor agroalimentare din Ucraina. S-a convenit ca aceste probleme sa nu se abordeze separat, ci in mod unitar…

- Poliția de Forntiera a prins, la vama Negru Voda, un ucrainean care incerca sa intre in Romania cu 1.200 de pistoale cu gaz, ambalate in cutii de carton. Barbatul a declarat ca armamentul trebuia transportat pentru o firma din Ucraina. Barbatul de 54 de ani conducea un camion inmatriculat in Ucraina…

- Un barbat din Ucraina a murit dupa ce a fost lovit in cap de un conational, in urma unui conflict izbucnit la bordul unei nave aflate in Portul Braila. Suspectul a fugit de pe nava, fiind acum cautat de politisti, care au instituit filtre. ”In jurul orei 04.00, s-a sesizat prin apel 112 faptul ca, […]…