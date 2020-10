Stiri pe aceeasi tema

- Si deputata PSD Simona Bucura Oprescu a anuntat marti ca a fost diagnosticata cu COVID-19, fiind internata la Spitalul din Mioveni. Alt parlamentar care a anuntat luni ca este infectat cu noul virus este senatoarea USR Florina Presada. La finalul lunii septembrie Marcel Ciolacu a stat in izolare si…

- Marcel Ciolacu s-a intalnit cu deputata Simona Bucura Oprescu si președintele Consiliului Județean Bitrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, membri PSD, ambii diagnosticati cu COVID-19. Guvernul modifica OUG privind zilele libere pentru parinți. Iata ce se schimba Deputata PSD de Arges, Simona Bucura…

- PSD (Social Democratic Party) leader Marcel Ciolacu got tested for COVID-19 and is now self-isolating, while waiting for the result, according to Agerpres.According to some sources from the party, Ciolacu decided to get tested after several of his party colleagues were found to be infected…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si-a facut luni testul COVID-19 si s-a izolat pana la aflarea rezultatului. Potrivit unor surse din partid, Ciolacu si-a facut testul dupa ce mai multi colegi de-ai sai au fost depistati cu noul coronavirus, printre acestia numarandu-se Simona Bucura Oprescu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si-a facut luni testul COVID-19 si s-a izolat pana la aflarea rezultatului. Potrivit unor surse din partid, Ciolacu si-a facut testul dupa ce mai multi colegi de-ai sai au fost depistati cu noul coronavirus, printre acestia numarandu-se Simona Bucura Oprescu si Radu…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca va intra in izolare si va efectua un test pentru COVID-19. Decizia vine dupa ce deputata Simona Bucura Oprescu si președintele Consiliului Județean Bitrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, membri PSD, au fost diagnosticati cu COVID-19.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, secretarul general Paul Stanescu și președintele Consiliului Național, Vasile Dincu, nu au coronavirus, spun surse social-democrate. Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a testat și el pentru COVID-19, dar rezultatul nu a venit inca.Ciolacu, Stanescu…

- La trei zile de la meciul cu Genoa, unde au fost depistate 14 cazuri pozitive cu coronavirus, jucatorii echipei Napoli s-au testat si testele au fost negative, potrivit news.ro.Napoli a anuntat ca jucatorii au fost testati marti si rezultatele au fost negative, iar joi vor fi supusi unor noi…