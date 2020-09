Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 120 de milioane de teste rapide de diagnosticare a noului coronavirus vor fi puse la dispozitia tarilor cu venituri mici si medii, la maximum 5 dolari pe unitate, a anunțat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, relateaza agenția Reuters.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a raportat cea mai mare creștere a numarului de infectari cu coronavirus. Țarile in care au fost raportate cele mai mari creșteri zilnice ale cazurilor de Covid-19 sunt India, Statele Unite și Brazilia. De la debutul pandemiei de coronavirus au fost raportate 29,189,557…

- Peste 170 de vaccinuri contra Covid-19, in dezvoltare in toata lumea, sunt monitorizate de Organizația Mondiala a Sanatații. Cercetatori din toata lumea se afla intr-o cursa de realizare a unui vaccin, potrivit Guardian . Vaccinurile au nevoie de ani de teste, in mod normal, plus timpul necesar pentru…

- Tarile bogate nu ar trebui sa se aprovizioneze cu un vaccin impotriva coronavirusului si ar trebui doar sa sprijine financiar companiile angajate sa protejeze mediul, sa ii ajute pe nevoiasi si binele comun, a spus miercuri Papa Francisc citat de Reuters, potrivit news.ro.La audienta saptamanala,…

- Seth Berkley, director general al aliantei pentru vaccinuri GAVI, care coordoneaza in colaborare cu altii facilitatea COVAX destinata asigurarii unui acces echitabil la vaccinurile pentru Covid-19, a declarat ca facilitatea nu are o tinta specifica de pret si ca va incerca sa negocieze preturi pentru…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a vorbit, joi, la Realitatea Plus, despre numarul mare de cazuri de coronavirus cu care se confrunta țara noastra in ultima perioada.In ciuda trendului crescator și al stabilirii de noi nedorite recorduri de infectari, Alexandru Rafila…