Autoritațile au transmis, luni, ca in ultimele 24 de ore au fost 2.280 de romani confirmați cu noul coronavirus. Totodata 63 au murit. Cele mai multe decese s-au inregistrat la femei, 32 de cazuri. Pana luni, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 830.563 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 761.631 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.280 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. Pana luni, 20.963 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Ultimele 63 de decese au fost confirmate in ultimele…