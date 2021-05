Teste pe scară largă pentru vaccinul Sanofi-GSK contra Covid-19 Francezii de la Sanofi și britanicii de la GlaxoSmithKline au lansat joi testele de faza avansata pentru vaccinul lor recombinant contra Covid-19 cu speranța ca acesta va fi aprobat pana la sfarșitul anului, potrivit Reuters.Cele doua companii, care luna aceasta au raportat rezultate intermediare pozitive, au confirmat ca studiul de faza a treia, ce va include și un grup placebo, se va desfașura cu peste 35.000 de adulți din Statele Unite, America Latina, Asia și Africa. ”Prin folosirea unei abordari in doua etape, studiul va investiga mai intai eficacitatea formulei de vaccin contra virusului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

