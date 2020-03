Teste PCR gratuite pentru profesorii membri USLIP care au suspiciuni temeinice că ar putea fi infectaţi Conform informatiilor oferite de catre USLIP Iasi, laboratorul Praxis din Iasi este singura entitate privata din Moldova care are omologata procedura de testare, iar testele rapide pot fi realizate de ieri, primul cadru didactic, un profesor de sport care a fost plecat din tara si care se simtea rau la intoarcere, fiind primul care a realizat acest test. De asemenea, testele genetice (PCR) vor deveni operationale de saptamana viitoare, a anuntat USLIP Iasi. In ceea ce priveste (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

