Franta trebuie sa "isi asume responsabilitatile istorice" si "sa decontamineze" siturile testelor nucleare efectuate in Sahara algeriana in anii 1960, a declarat un inalt oficial militar algerian, generalul Bouzid Boufrioua, citat duminica de AFP. "Au trecut mai bine de 60 de ani dupa primul test nuclear din Algeria. Franta persista in refuzul sau de a livra hartile care dezvaluie localizarea deseurilor sale nucleare", a deplans acest ofiter cu rang inalt din comandamentul fortelor terestre in editia din februarie a influentei reviste a Ministerului Apararii, El Djeich, publicata duminica. Potrivit…