- La Maternitatea Odobescu, din Timișoara, au fost create doua zone, unde sa fie consultate femeile care au suspiciune de COVID-19. De asemenea, toate femeile externate vor fi retestate, la fel ca și bebelușii lor, po...

- Zece bebeluși care s-au nascut la maternitatea Spitalului Municipal din Timișoara, Romania, sunt infectați cu Covid-19, in timp ce testele mamelor lor s-au dovedit a fi negative, scrie Digi24.ro .

- 10 bebeluși nascuți la Maternitatea Odobescu de la Timișoara, infectati Foto: Arhiva/ Agerpres. Ministerul Sanatații a anunțat ca 10 bebeluși nascuți la Maternitatea Odobescu de la Timișoara au fost confirmați pozitivi cu noul coronavirus, testele mamelor acestor nou-nascuți fiind negative. Rezultatele…

- Va reamintim ca pana acum au fost confirmate la maternitatea Odobescu 12 cadre medicale, cinci rude ale acestora, printre care si un copil de 8 ani, si 12 mamici. Conform procedurii, bebelusii urmeaza sa ajunga la clinica Bega a Spitalului Judetean Timisoara cea care se ocupa de cazurile COVID-19, transmite…

- In cursul zilelor de joi și vineri, un numar de 320 cadre medicale din Spitalul de Urgența Județean Buzau au fost testate cu teste rapide pentru a vedea daca sunt pozitive sau nu la Coronavirus. Testarea s-a facut la cerere și au participat doar cadrele medicale care și-au dat acceptul prin semnatura.…

- Femeia de 38 de ani din Timișoara care are coronavirus se simte bine, transmit doctorii de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Nu are febra, iar starea sa este stabila. In plus, cele 11 persoane testate de coronavirus, doua femei sosite sambata la spital și internate și cele noua persoane care au…

- Testele pasagerilor care au calatorit cu avionul in apropierea femeii din Timisoara diagnosticate cu noul coronavirus sunt negative, anunta DSP Timis. Si testele celor doua paciente care au ajuns, sambata,...

- Reprezentantii Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara au anuntat sambata ca cele sapte persoane care au intrat in contact cu femeia sosita de la Bergamo nu au infectie cu Covid-19. Nici soferul de TIR care s-a prezentat la spital nu are coronavirus.