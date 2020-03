Stiri pe aceeasi tema

- Noi suspiciuni de coronavirus in județul Timiș, in cazul a doua femei care s-au intors din Italia. Potrivit reprezentanților Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, este vorba de o femeie care a venit in data de 15 februarie din Milano. Aceasta prezinta de trei zile febra, dureri…

- Reprezentantii Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara au anuntat sambata ca cele sapte persoane care au intrat in contact cu femeia sosita de la Bergamo nu au infectie cu Covid-19. Nici soferul de TIR care s-a prezentat la spital nu are coronavirus.

- Vești de ultima ora din Timisoara, in cazul barbatului cu suspiciune de coronavirus. Sapte teste facute de medicii din Timisoara in cazul barbatului cu suspiciune de coronavirus si al celor care au intrat in contact cu femeia deja diagnosticata sunt negative, conform News.ro.Citește și: ULTIMA…

- Vești bune aduse de reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Barbatul angajat ca șofer pe TIR nu are coronavirus și nici cele șase persoane cu care femeia infectata cu acest virus a intrat in contact la intoarcerea din țara. De asemenea, DSP Timiș arata ca, la aceasta…

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care a fost depistata pozitiv cu coronavirus, dupa o vizita in Italia, si care a fost internata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” a intrat in contact cu parintii sai, care locuiesc la Lugoj, si cu patru prieteni din Timisoara, cu totii urmand sa fie…

- O femeie de 50 de ani izolata la domiciliu in Timișoara dupa o vizita in Italia, in Bergamo, a sunat speriata, joi seara, la 112 și a acuzat febra. A fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, fiind suspecta de coronavirus.Medicii spun ca femeia a vizitat in urma cu…

- Un asistent medical din Reșița care a lucrat in Germania și a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus a mers la spital, cu simptome specifice. A fost trimis de la Reșița la Timișoara și se așteapta rezultatele analizelor. Dr. Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara…

- Doi barbati din Timisoara s-au prezentat, joi, la Spitalul Militar din Timisoara, spunand ca ar putea fi infectati cu coronavirus. Medicii i-au transferat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, unde specialistii au stabilit ca nu se impune internarea lor in unitatea medicala,…