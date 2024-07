Stiri pe aceeasi tema

- Boala rara cauzata de o „bacterie care mananca din carne” și care poate ucide oameni in 48 de ore se raspandește in Japonia, dupa ce in aceasta țara au fost reduse restricțiile din perioada pandemiei de Covid, relateaza Bloomberg.Numarul cazurile de sindrom de șoc toxic streptococic (STSS) a ajuns,…

- Robert „Willie” Pickton (74 de ani), unul dintre cei mai teribili criminali in serie din istorie, a murit, pe 31 mai, in urma ranilor provocate de atacul unui deținut, in inchisoarea de maxima securitate Port-Cartier din provincia Quebec, relateaza agenția Reuters și portalul canadian The Province.Dupa…

- Doua femei din Bocșa, Caraș-Severin, impreuna cu doi bebeluși, au fost preluate de polițiștii locali din Timișoara dupa ce au ieșit in strada la cerșit. Au fost predați Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș,

- De-a lungul anilor, costumul de baie pentru femei a parcurs un drum lung. De la modele conservatoare, la stilurile indraznețe de azi care celebreaza diversitatea formelor și a preferințelor, fiecare perioada vine cu ceva specific. In prezent, costumele de

- Evolutia starii de sanatate a actorului Florin Piersic, supus joi unei interventii pentru scoaterea unei proteze de genunchi care i-a provocat o infectie severa, este lent favorabila. Asta transmite reprezentantii Spitalului Foisor. Piersic intra la kinetoterapie si recuperare medicala Reprezentanții…

- Decizia de a avea un copil este una dintre cele mai importante pe care le poți lua in viața. Este o calatorie plina de emoție, anticipare, dar și ingrijorare fața de necunoscut, intrucat, deși poate parea un simplu proces fiziologic, exista mai mulți factori de luat in considerare, inainte de concepție.…

- Starea actorului Florin Piersic se amelioreaza dar pacientul ramane internat in spital, au anunțat, duminica, 12 mai 2024, atat conducerea spitalului cat și ministrul Sanatații. “Evaluarea pacientului Florin Piersic, facuta in dimineata de 12.05.2024 de catre echipa medicala, arata o ameliorare a starii…

- Probele de verificare a cunoștințelor de limba moderna pentru admiterea in anul școlar 2024-2025 in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv vor avea loc in perioada 21-23 mai. In acest context, am discutat cu prof. Ciprian Cucuiat, inspector școlar pentru limbi moderne, la Inspectoratul…