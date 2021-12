Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, acuza, luni seara, consilierii generali ai PSD si pe unii ai USR de iresponsabilitate, intrucat o rectificare de buget necesara pentru absorbtia unor fonduri europene nu a trecut la vot. Exista riscul ca banii sa fie pierduti, asa ca angajatii primariei…

- Testari gratuite și amenzi uriașe pentru angajații care nu se vaccineaza anti-Covid. Noi prevederi in Legea Certificatului Verde Negocieri dure pentru Legea certificatului Verde in Parlament unde PNL pare singur impotriva tuturor celorlalte partide. In urma ultimelor dezbateri s-a stabilit ca angajații…

- Angajații municipalitații, locuitorii capitalei, membrii organizațiilor nonguvernamentale s-au mobilizat și au ieșit la plantat arbori și arbuști in sectoarele capitalei. La aceasta acțiune s-a alaturat și primarul general Ion Ceban, care impreuna cu colegii din cadrul Preturii sectorului Buiucani și…

- O adolescenta de 14 ani a cazut de pe o cladire aflata in construcție din sectorul Ciocana al Capitalei. Potrivit politiei, adolescenta ar fi baut cu prietenii in edificiul nefinalizat. Cel mai probabil, ea și-a pierdut echilibrul si a cazut.

- O minora a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a cazut de la inalțime. Informația a fost confirmata de ofițerul de presa al IP Chișinau, Natalia Stati. Incidentul s-a produs joi, in jurul orei 16.00, pe strada Nicolae Sulac din sectorul Ciocana al Capitalei.

- Angajații din sanatate care nu s-au vaccinat s-ar putea testa pe banii lor Florin Cîtu. Foto. gov.ro Un proiect de lege privind testarea obligatorie pe banii lor, a tuturor angajaților din sanatate care nu s-au vaccinat, va fi depus astazi în parlament pentru dezbatere…

- Nori de fum negru s-au ridicat duminica dimineata in sectorul Ciocana al Capitalei.Potrivit martorilor, oculari, care au postat imagini pe retelele de socializare, ar fi luat foc un depozit de pe strada Industriala.La fata locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri.

- Un barbat in virsta de 41 de ani, locuitor al capitalei, a sustras pavaj ce era predestinat renovarii parcului de pe str. Sf. Andrei din sec. Rișcani al capitalei, dar a fost reținut in flagrant de catre echipajul Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativa. Angajații echipei mobile, fiind antrenata…