Teste gratuite pentru depistarea COVID-19, în tot mai multe farmacii Reteaua de farmacii in care se pot face teste gratuite antigen rapide pentru depistarea infectiei cu SARS-COV2 va fi extinsa. "Daca ai simptome specifice infectiei cu SARS-COV2, poti sa te testezi si in farmacie. Ministerul Sanatatii continua sa extinda acest program si aloca teste gratuite in farmaciile avizate", a anuntat, joi, secretarul de stat in […]

- Autoritațile au intrat in alerta la Timisoara, dupa ce un migrant confirmat cu COVID-19 a disparut din spital. Barbatul, in varsta de 40 de ani, internat la secția de pe strada Daliei a Spitalului Municipal din Timișoara, a fost dat in urmarire generala. Jaman Ibrahim Shukr se afla in spital din 22…

- Rata de infectare in București a ajuns la 6,64, potrivit datelor publicate joi de Direcția de Sanatate Publica, iar autoritațile vor decide noi restricții. Vineri este termenul pana la care Ministerul Sanatații va anunța ce decide asupra funcționarii școlilor. “Nu copiii sunt responsabili de sanatatea…

- Ministerul Sanatații anunța ca a asigurat aprovizionarea spitalelor cu Tocilizumabum, medicamentul pentru formele grave de SARS – CoV – 2. Astfel, medicamentul este distrubuit prin 2doua modalitați: in perioada august 2020- iunie 2021- prin repartiție gratuita catre spitale, din 31 august – prin repartiția…

- Parinții infectati cu virusul SARS-CoV-2 vor putea fi tratati in sectiile de pediatrie unde se afla internati si copiii lor. In acest sens au fost modificate unele actele normative, a anunțat luni Ministerul Sanatații. ”Incepand de astazi, 13 septembrie 2021, unitatile sanitare cu paturi, care au in…

- Cetațenii straini care vor sa se vaccineze anti-COVID in Romania vor plati un tarif de 150 de lei, echivalentul a 30 de euro, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența inițiat de Ministerul Sanatații. „Tariful unui serviciu de vaccinare impotriva COVID-19 pentru cetațenii straini este de 150 de…

- Peste 1.600.000 de certificate digitale europene COVID-19 au fost eliberate in Romania pana in prezent. Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a anunțat, marți, ca 96% din cele 1.646.339 de certificate digitale europene COVID-19, solicitate și eliberate in Romania, atesta vaccinarea.…

- Autoritațile romane au trimis, vineri, 100.800 de doze de vaccin AstraZeneca Republicii Ucraina, in vederea gestionarii pandemiei impotriva COVID-19. Dozele de vaccin anti COVID-19, acordate cu titlu gratuit, ca ajutor umanitar, reprezinta numarul de doze achizitionate de Ministerul Sanatatii si livrate…

- Aproape 750.000 de romani și-au descarcat certificatele digitale, iar cele mai multe documente sunt pentru cei care s-au vaccinat impotriva Covid-19, a anunțat, miercuri, Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu. Acesta a clarificat alte cateva situații pe care romanii le pot intampina…