Teste de salivă distribuite în școli, vândute pe internet de părinți și de elevi Pe internet au aparut anunțuri de vanzare a kiturilor cu teste de saliva pentru depistarea COVID-19 distribuite in școli, dupa ce autoritațile din educație au pasat responsabilitatea testarii catre parinți. Majoritatea școlilor au optat ca testarea sa fie facuta acasa, de parinți, de doua ori pe saptamana. „2 teste covid antigen luate de la scoala noi noute va descurcati voi cu ele ieftine”, este descrierea unuia dintre anunțurile plasate pe OLX. Prețul ofertei este de 75 de euro. Intr-un alt anunț, doua teste sunt vandute cu 50 de lei, doar in București. „2 teste saliva Covid, sigilate, sterile,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

