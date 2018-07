Teste de personalitate: Conflictul între generaţii a apărut şi în familia ta? De la o generatie la alta sunt alte reguli, societatea are alte valori, alte convingeri. Iar cei nascuti in „alte vremuri" se adapteaza mai greu schimbarilor care contravin „tiparului" in care au fost ei educati. Dar in cazul vostru va fi la fel? Iata un test care va va face sa va dati seama daca acest conflict va aparea si in familia voastra. Iata un test care va va face sa va dati seama daca acest conflict va aparea si invoastra. Raspundeti sincer, spontan la cele 10 intrebari, incercuind raspunsul care se apropie cel mai mult de modul vostru de a gandi si actiona. 1. Sunteti mandri de copiii vostri? 1. Sunteti mandri devostri? a. Da b. Destul, cu toate ca ei nu mi-au indeplinit asteptarile. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

