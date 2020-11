Stiri pe aceeasi tema

- Viteza cadrelor medicale este vitala in pandemie, iar autoritatile din Berlin s-au dovedit inventive si in aceasta directie. Ce poate fi mai rapid decat o drona in transportul urban? Mai ales cand e vorba sa duci testele COVID de la bolnav la laborator. Dronele au sase locuri de incarcare a testelor…

- La Berlin, testele COVID sunt transportate cu drone. Asta inseamna ca persoanele testate vor cunoaste mai repede rezultatul. Distanta de 11 km pana la laborator poate fi parcursa in 10 minute, fața de 60, in procedura obișnuita Dronele pot fi incarcate cu teste COVID in 6 locuri, iar distanta de 11…

- Trenurile TGV sunt mândria sistemului feroviar francez, dar pandemia a facut ca ele sa genereze pierderi imense din cauza ca numarul de calatori a scazut drastic la mai puțin de o zecime fața de vremurile normale. SNCF discuta tot mai mult despre schimbarea planurilor tarifare și despre eliminarea…

- Laboratorul de analize medicale al Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi lucreaza in prezent numai probele prelevate in situatii de urgenta pentru pacienti spitalizati in aceasta unitate. Acesta este explicatia Directiei de Sanatate Publica din Calarasi referitor la efectuarea a 8 teste pentru noul…

- Scandal de proporții in Suedia dupa ce s-a descoperit ca medicii de la o clinica din Goteborg eliberau buletine de test negativ la COVID-19, inainte ca rezultatul analizei sa apara. Certificatul era eliberat in 10 minute dupa prelevarea probelor, potrivit stiri.tvr.ro. Jurnalista de la televiziunea…

- Raed Arafat a anunțat apariția testelor antigen rapide pentru COVID-19. Acestea ofera un rezultat rapid in doar 15-20 de minute, iar potrivit șefului DSU, unele au intrat deja in spitale. Totodata, șeful DSU a mai precizat ca momenan ramane de vazut daca exista astfel de teste disponibile și cand ar…

- Concernul german Bosch a anuntat luni ca a dezvoltat un nou test rapid pentru dispozitivul sau de analiza Vivalytic, pentru detectarea agentului patogen SARS-CoV-2, testul oferind un rezultat fiabil in 39 de minute si este cel mai rapid test de reactie in lant a polimerazei (PCR) la nivel mondial.

- Premierul Ludovic Orban a participat, marti seara, la semnarea contractului pentru reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-Simeria, componenta a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160km/h, sectiunea Brasov-Sighisoara, subsectiunea 2 Apata-Cata. "Este tronsonul din mijloc…