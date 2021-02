Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri ca sustine proiectul Ministerului Sanatatii prin care se intentioneaza testarea COVID-19 in scoli cu teste antigen, dar subliniaza ca este nevoie de personal medical pentru aceste proceduri. "Aceste teste antigen exista, nu trebuie achizitionate.…

- Peste 2,4 milioane de elevi se vor intoarce pe bancile scolilor, iar cei care vor refuza sa poarte masca de protectie, nu vor fi primiti in colectivitate, a declarat, marti seara, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. In cazul in care vreun profesor va refuza masca de protectie, acesta va suporta…

- Sorin Cimpeanu: Ministerul Educației nu poate asigura testarea COVID-19 a elevilor in școli pentru ca nu sunt medici suficienți. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni, ca proiectul de testare COVID-19 a elevilor in școli nu poate fi derulat de instituția pe care o conduce, pentru ca…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca nu poate asigura testarea elevilor ce prezinta simptome COVID-19, pentru ca ministerul pe care il conduce nu dispune de suficienți medici pentru toate unitațile de invațamant din Romania. Sorin Cimpeanu spune ca sprijina proiectul propus de Ministerul…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat luni ca testarea de Covid a elevilor ține de Ministerul Sanatații. „Forța” celor din educație este slaba intrucat exista doar 113 medici școlari la 17.000 de școli. „Testarea elevilor este un proiect ce ține de Ministerul Sanatații pe care noi, cei din…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, vineri, ca 112.685 de angajati din sistemul de invatamant s-au programat pentru vaccinarea anti-COVID, iar dintre acestia 19.000 s-au imunizat deja. „In randul celor noua categorii de lucratori esentiali, personalul din invatamant detine detasat prima…

- Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a confirmat, dupa ancheta intreprinsa, ca la școala nr. 28 din Capitala s-au depistat, in total, noua cazuri de infectari cu COVID-19. Ulterior, reprezentanții ISMB au precizat ca, dintre acestea, unul este cu tulpina noua de coronavirus. „In urma…

- Rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus PRICOPIE, transmite un apel Ministrului Educatiei de a trata cu responsabilitate subiectul redeschiderii scolilor pentru a nu crea asteptari in randul parintilor si elevilor, asteptari neintemeiate, care nu sunt sustinute de situatia epidemiologica actuala din Romania.…