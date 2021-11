Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Giurgiu au depistat trei cetațeni bulgari care au prezentat pentru control autoritatilor competente, teste negative false pentru infectia cu virusul SARS-COV-2, cu intenția de a intra pe teritoriul Romaniei. In cursul zilei de ieri, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, in portbagajul unui autoturism, suma de 483.740 lire sterline, bani pe care un cetatean turc intentiona sa ii scoata din tara, fara sa respecte normele legale. In data de 05.09.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a…

- Polițiștii de frontiera bihoreni au transmis intr-un comunicat de presa ca au blocat vineri dimineata, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors II un TIR incarcat cu 15 tone de deseuri textile, reprezentand haine second hand, care au fost aduse din Germania, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au depistat, asupra a doi cetateni care se deplasau din Republica Moldova catre Polonia, doua documente cu insemnele autoritaților din Romania, respectiv Republica Moldova, care s-au dovedit a fi falsificate.