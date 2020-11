Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul realizeaza teste gratuite de depistare a COVID-19 si distribuie, in același timp, vaccinul antigripal in mai multe puncte ambulatorii, care sunt instalate deja sub coloanele din piata Sfantul Petru din Roma, persoanelor nevoiase care traiesc in centre sociale sau celor care trebuie sa se intoarca…

- Spitalul Județean de Urgența Pitești marcheaza Ziua Mondiala a Siguranței Pacientului. Cladirea Spitalului Județean de Urgența Pitești (SJUP) va fi iluminata in portocaliu, de Ziua Mondiala a Siguranței Pacientului. Ca și anul trecut, SJUP se alatura inițiativei Organizației Mondiale a Sanatații (OMS)…

- Papa Francisc urmeaza pe 3 octombrie sa faca prima sa calatorie in afara Romei de la izbucnirea pandemiei de COVID-19. Sfantul Parinte va vizita orasul italian Assisi, unde va semna o noua enciclica, potrivit unui comunicat de presa al Vaticanului, citat de Reuters.

