In contextul in care consumul de droguri a devenit o problema tot mai mare in unitațile de invațamant din Romania, autoritațile cauta soluții pentru a ține sub control acest fenomen. Un proiect de lege iși dorește introducerea testelor antidrog in școli și universitați, astfel ca polițiștii ar putea face verificari pentru a-i depista pe elevii […] The post Teste antidrog in școli și universitați. In ce condiții ar putea verifica polițiștii daca elevii și studenții au consumat droguri first appeared on Ziarul National .