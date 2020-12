Testat pozitiv pentru HIV după ce a fost vaccinat împotriva Covid-19 Australia| Dezvoltarea unui vaccin impotriva Covid-19 a fost abandonata vineri, 11 decembrie, dupa ce studiile clinice au produs un rezultat fals pozitiv pentru HIV in randul participanților la test, a declarat guvernul de la Sydney, transmite lefigaro.fr. Deși acest vaccin s-a dovedit promițator in combaterea coronavirusului și ca nu exista riscul transmiterii HIV (virusul responsabil de SIDA) pr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Crearea unui vaccin impotriva covid-19 in Australia a fost abandonata vineri, din cauza ca testele clinice au dar un rezultat fals pozitiv de HIV in randul participantilor la teste, a anuntat Guvernul de la Sydney, relateaza AFP, potrivit news.ro. In pofida faptului ca acest vaccin s-a dovedit…

- Crearea unui vaccin impotriva COVID-19 in Australia a fost abandonata vineri, din cauza ca testele clinice au dat un rezultat fals pozitiv de HIV in randul participantilor la teste, a anuntat guvernul local, relateaza AFP.

- Edin Dzeko (34 de ani) are coronavirus. Atacantul bosniac a fost rezerva in meciul de joi, caștigat de AS Roma cu 5-0 impotriva celor de la CFR Cluj. Dzeko, golgeterul Romei din ultimele sezoane, a fost menajat in partida jucata impotriva campioanei Romaniei. Bosniacul a fost pe banca de rezerve, odihnit…

- Ziarul Unirea SURSE: Șeful IPJ Alba, comisar șef Florin Dogaru, testat pozitiv cu COVID-19 Șeful IPJ Alba, comisar șef Florin Dogaru, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit surselor ziarulunirea.ro. La aceasta ora, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 4385 de persoane confirmate…

- Gazzetta dello Sport a anunțat, joi, ca atacantul Cristiano Ronaldo a fost testat din nou pozitiv la Covid-19. În aceste condiții, este tot mai limpede faptul ca portughezul va rata duelul cu Barcelona din Champions League.Informația a fost oferita în premiera de portughezii de la Correio…

- Campioana Italiei la fotbal, Juventus Torino, a reusit doar o remiza, 1-1, pe terenul nou-promovatei Crotone, sambata, in etapa a 4-a din Serie A. Crotone, care era lanterna rosie inaintea meciului, a deschis scorul prin Simy, in minutul 12, din penalty. Alvaro Morata a egalat in min. 21. Fara marea…

- Un spaniol care s-a vaccinat voluntar cu vaccinul aflat in teste la Universitatea Oxford a fost testat pozitiv, la patru luni de cand a primit doza anti-COVID-19.Testele la care participa barbatul sunt realizate de gigantul farmaceutic AstraZeneca.

- Barbatul sustine ca abia acum a sosit momentul adevarului. Daca vaccinul este eficient atunci virusul nu ar trebui sa treaca din plamani in sange si sa se multiplice. Specialistii i-au facut numeroase teste, iar acum se afla acasa, in izolare.