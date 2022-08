Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara anunța ca in perioada 25-26 august are loc depunerea dosarelor a celor care participa la concursul județean/testarea necalificaților. Cererile se depun, personal sau prin imputernicire notariala in original, la sediul IȘJ Hunedoara, in data de 25 și 26 august in intervalul orar 10:00-14:00.

Concursul se susține, astfel, “in situatia in care, pana la inceperea cursurilor, nu pot fi ocupate toate posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare titular, personal didactic de predare calificat angajat cu contract…