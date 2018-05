Stiri pe aceeasi tema

- Campania are ca principal scop reducerea deceselor survenite ca urmare a unui accident vascular cerebral cauzat de aceasta tulburare a ritmului cardiac. Medicii specialiști și membrii Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, impreuna cu reprezentanți ai autoritaților din Sanatate, au lansat…

- In luna mai, specialisti din toata lumea marcheaza cea de-a 20-a editie a Zilei Internationale de lupta impotriva astmului. Pe langa actiunile de educatie si informare a populatiei, Societatea Romana de Pneumologie va organiza pe 12-13 mai, in Parcul Tineretului din Bucuresti, testari gratuite pentru…

- Societatea Romana de Pneumologie (SRP) a anuntat, vineri, ca, in perioada 12-13 mai, va realiza testari gratuite pentru depistarea afectiunilor cailor respiratori, organizatorii precizand ca aceste teste sunt destinate, in special, tinerilor, astmul fiind o boala des intalnita in randul copiilor.

- Cauzele cancerului colorectal nu sunt cunoscute. Diagnosticat din vreme, poate fi tratat cu succes. Una dintre cele mai simple metode de depistare este testul hemocult, care are ca scop identificarea sangerarilor ascunse in scaun. Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer - FABC - ofera gratuit 500…

- Pielea din jurul ochilor este mult mai subtire si se rideaza usor. Oboseala, hidratarea insuficienta, dar si mostenirea genetica joaca un rol important in felul in care arati. Cativa pasi simpli te ajuta sa iti pastrezi tineretea si frumusetea privirii!

- In perioada 8 martie 6 aprilie, Fundatia Renasterea, in parteneriat cu Motivi si cu sustinerea Primariei Constanta si CityPark Mall, ofera femeilor din Constanta 400 de teste Papanicolau si 200 de mamografii gratuite. Numarul solicitarilor a fost cu mult mai mare decat locurile disponibile, astfel ca…

- Doar 70 de kilometri il despart pe maratonist de finish-ul competitiei Arctic Ultra. Oboseala si durerile care-l chinuie pe roman sunt de nedescris, fiind vizibile si intr-unul dintre filmuletele facute publice.„Acum am plecat din ultimul punct, spre finish, m-am odihnit un picut si am…

- Dupa cum un tratament corespunzator ii readuce pofta de viata suferindului. Iata care sunt pricipalele semne pe care trebuie sa le luati in seama atunci cand vine vorba despre depresie.Primul semn de depresie: oboseala Oamenii depresivi sufera o serie de schimbari fizice si emotionale.…