Testări gratuite pentru cancerul intestinului gros Cancerul intestinului gros este o tumora solida care se formeaza prin inmultirea necontrolata a unor celule, fapt ce duce la apariția unor polipi fie in colon, fie in rect. Intestinul gros (1,5 m) este format din cecum, colon (1,3 m) și rect. De aceea, cancerul intestinului gros se mai numește și cancer colorectal. Depistat la timp, acest tip de cancer poate fi tratat. Una dintre cele mai simple metode de depistare este testul hemocult, care are ca scop identificarea sangerarilor ascunse in scaun. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) ofera gratuit 500 astfel de teste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul intestinului gros este o tumora solida care se formeaza prin inmultirea necontrolata a unor celule, fapt ce duce la apariția unor polipi fie in colon, fie in rect. Intestinul gros (1,5 m) este format din cecum, colon (1,3 m) și rect. De aceea, cancerul intestinului gros se mai numește și cancer…

- Potrivit datelor Centrului pentru studierea opiniei publice din intraga Rusie (VȚIOM), ratingul increderii acordate președintelui Vladimir Putin dupa alegerile din 18 martie a inceput sa scada. Inainte de scrutin acesta reprezenta 55,3%, iar la mijlocul lunii aprilie era deja de 48,4%. Cauzele scaderii…

- Ionela Prodan a murit aseara, la varsta de 70 de ani, la spitalul Elias din Capitala, acolo unde era internata de mai multe luni. Indragita artista de muzica populara a fost diagnosticata cu cancer pancreatic. Cancerul pancreatic este a patra cea mai severa forma de cancer, in primul rand pentru ca…

- „Dupa cum, desigur, cunoașteți, reducerea contribuției la pilonul II de pensii de la 5,1% la 3,75% opereaza incepand cu veniturile realizate in luna ianuarie 2018, concomitent cu transferul contribuțiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat. In situația in care angajatorul nu a majorat…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri rapoartele de țara pentru membrele Uniunii Europene, inclusiv Romania. Potrivit acestuia, cele mai importante critici aduse țarii noastre sunt ca oferta de forta de munca si de competente nu tine pasul cu nevoile mereu in schimbare din sectorul economic, gradul…

- Infectiile urinare sau cistitele, cum sunt denumite in limbaj popular, sunt declansate de actiunea unei bacterii asupra tractului urinar. Principalele semne ale afectiunii sunt urinarile frecvente asociate cu usturimi sau cu dureri.

- Responsabili din Ministerul pentru Imigratie au indicat joi ca 232 de romani au depus solicitari de azil in Canada de la ridicarea obligativitatii vizelor, la 1 decembrie anul trecut. Comparativ, doar 120 de romani au cerut azil in Canada in intregul an 2016.Desi s-a renuntat la obligativitatea…