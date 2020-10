Testarea unui nou vaccin contra COVID-19, oprită, după îmbolnăvirea inexplicabilă a unui voluntar Grupul farmaceutic american Johnson & Johnson a anuntat, luni, suspendarea testelor clinice ale unui vaccin anti-COVID-19 deoarece unul din participantii la teste s-a imbolnavit, informeaza marti AFP si dpa, conform Agerpres. “Am oprit temporar dozarea suplimentara in toate testele noastre clinice ale unui vaccin experimental impotriva COVID-19, inclusiv toate testele din faza a treia, din […] The post Testarea unui nou vaccin contra COVID-19, oprita, dupa imbolnavirea inexplicabila a unui voluntar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic american Johnson & Johnson a anuntat luni suspendarea testelor clinice ale unui vaccin anti-COVID-19 deoarece unul din participantii la teste s-a imbolnavit, informeaza marti AFP si dpa.

- Testele clinice ale unui vaccin impotriva COVID-19, dezvoltat de grupul farmaceutic american Johnson&Johnson, au fost suspendate dupa ce unul dintre participanții la teste s-a imbolnavit, relateaza Agerpres.”Am oprittemporar dozarea suplimentara in toate testele noastre clinice ale unui vaccinexperimental…

- Grupul farmaceutic american Johnson & Johnson a anuntat luni suspendarea testelor clinice ale unui vaccin anti-COVID-19 deoarece unul din participantii la teste s-a imbolnavit, informeaza marti AFP si dpa.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare…

- Primaria București a introdus pe ordinea de zi a ședinței de azi a Consiliului General un proiect de hotarare care prevede alocarea a 50 de milioane de lei pentru testarea tuturor celor circa 250.000 de elevi din capitala. Proiectul nu detaliaza modul in care va fi facuta testarea, dar prevede ca beneficiarii…

- Virusurile de raceala obișnuita modificate și care stau la baza candidaților cu profil inalt COVID-19 de la China CanSino Biologics (6185.HK) și Institutul Gamaleya din Rusia au fost studiate de zeci de ani, dar inca nu sunt utilizate pe scara larga, scriu analiștii Reuters, dupa o documentare relizata…

- Cea mai tanara victima a COVID-19 din Romania, care a murit in ultimele 24 de ore, este o persoana in varsta de 18 ani, ce suferea și de comorbiditați, a anunțat luni Grupul de Comunicare Strategica. Grupul de Comunicare Strategica nu a oferit și alte informații despre cel mai tanar roman ucis de COVID-19.…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a anunțat, vineri, pe Facebook, ca este pregatit sa intre in programul de testare a vaccinului anti-COVID 19 Sputnik V, produs de Rusia. Acesta vrea, astfel, ca vaccinul sa ajunga cat mai repede in țara pe care o conduce, afirmand ca serul este singura varianta,…

- Moderna Inc a spus miercuri ca au fost incheiate acorduri pentru cantitați mici ale vaccinului sau experimental la un preț cuprins intre 32 și 37 de dolari per doza, relateaza Reuters, citand CEO-ul companiei, scrie Hotnews. ”Vom fi responsabili pentru un preț mai mic in timpul pandemiei”, a spus…