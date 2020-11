Atat viceprimarul Sorin Hangan, cat și prefectul Stelian Dolha au precizat aseara, la Bistrițeanul Live faptul ca testarea tuturor angajaților Primariei Bistrița este o idee buna, in condițiile in care in instituție numarul celor infectați ar trece de 50. Deși autoritațile spun ca focarul de Covid-19 din Primaria Bistrița este sub control, lucrurile par sa se inrautațeasca cu fiecare zi. Numarul celor infectați ar trece de 50, fiind depistați pozitiv angajați din mai multe structuri ale Primariei Bistrița. Ieri, inclusiv primarul Ioan Turc a anunțat ca a fost testat pozitiv cu Covid-19 și chiar…