- Testarea antiCOVID-19 a preșcolarilor și elevilor s-ar putea relua RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - De miercuri se poate relua testarea non-invaziva a preșcolarilor și elevilor în unitațile de învațamânt. Secretarul de stat Sorin Ion a declarat pentru Radio…

- Desi elevii se reintorc de luni la scoala, testele coronavirus vor fi asigurate de la o saptamana la alta, potrivit anunțului Ministerului Educatiei. Dupa ce secretarul de stat Sorin Ion a anunțat ca deocamdata testele care exista asigura doar o zi de testare, ministrul Educației a declarat insa ca…

- Testele rapide de saliva pozitive n-au fost confirmate și de analizele prin secvențiere facute in cazul celor 3 elevi de la licee din Piatra-Neamț, Targu Neamț și Agapia . Testarea RT-PCR cu probe nazofaringiene pentru coronavirus a avut rezultat negativ, astfel ca elevii au putut reveni la cursuri.…

- Testarea elevilor in școli se reia, dar vor fi schimbate zilele. Testele au fost livrate duminica noaptea. Se reia testarea elevilor. Doua milioane de teste de saliva au fost livrate pe muchie de cuțit in depozitul DSU, duminica noaptea. In aceasta dimineața testele au fost descarcate in fața Inspectoratelor…

- Copiii din intreaga țara ar trebui sa se testeze, luni dimineața, inainte de inceperea orelor. Numai ca folosirea testelor pentru saliva la școala are inca multe necunoscute, atat pentru parinți, cat și pentru elevi. Asta, in cazul celor care au fost de acord sa le foloseasca, pentru ca masura nu este…

- Azi trebuia sa inceapa, testarea in unitatile de invatamant a prescolarilor si a elevilor. Cu toate ca s-a clarificat cine si cum se pot administra aceste teste de saliva, scolile nu au intrat in posesia lor. Contractele sunt semnate, iar intarzierile sunt deja raportate de minister. Dupa ce s-a vehiculat…

- Personalul care va efectua testarea COVID noninvaziva a elevilor și preluarea deșeurilor medicale sunt doar doua dintre nelamuririle Ministerului Educației (ME), care a solicitat indrumari de la Ministerul Sanatații (MS). Conducerea ME a adresat o solicitare oficiala catre MS pentru a livra o procedura…

- Testele de saliva nu pot fi administrate preșcolarilor și elevilor de catre profesori, avand in vedere riscul de contaminare la care aceștia pot fi expuși, in absența echipamentului special de protecție, afirma doua mari federații sindicale, intr-o scrisoare deschisa adresata Ministrului Sanatații.…