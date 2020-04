Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, spune, intr-un interviupentru Libertatea, ca este exclusa posibilitatea inghețarii anului școlar, incondițiile in care la momentul inchiderii școlilor din cauza epidemiei decoronavirus mai erau doar 11 din cele 35 de saptamani de cursuri. Specialiștii din Ministerul…

- Intr-o interventie telefonica la Romania TV , ministrul Educatie, Monica Anisie, a facut cateva precizari referitoare la sustinerea examenele nationale de anul acesta. "Niciodata nu am luat in calcul inghetarea anului scolar. In aceasta perioada elevii pot rezolva acele teste, iar in data de trei aprilie…

- Președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, a facut mai multe declarații astazi in cadrul unui briefing cu privire la impactul coronaviruslui in Moldova și a vorbit despre masurile care sunt luate de autoritați.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, luni, ca este exclus ca elevii sa repete anul din cauza pandemiei de coronavirus. „Scenariul acesta al inghețarii anului școlar nu este luat in calcul”, a declarat ministrul Educației, Monica Anisie, pentru edupedu.ro. Anunțul vine dupa ce vicepremierul…

- Starea de urgenta afecteaza elevii care anul acesta urmeaza sa sustina examenele de capacitate si bacalaureat. In timp ce elevii din clasa a XII-a recapituleaza materiile parcurse, elevii de clasa a VIII-a...

- Calendarul simularilor susținute de clasele a VIII-a și a XII-a a fost publicat in Monitorul Oficial. Simularea de Evaluare Naționala și BAC 2020 va incepe in 23 martie, potrivit edupedu.ro. Ministerul Educației a decis ca simularea Evaluarii Naționale “se organizeaza numai pentru elevii claselor a…

- Anunțul a fost facut astazi de Gabriel Hirtie, inspectorul școlar general al județului Botoșani, care a declarant, la Realitatea Plus, ca situația de la liceul Alexandru Vlahuța din comuna Șendriceni este in prezent cercetata și se vor lua masuri in cauza.“Acest gen de incidente știrbesc invațamantul…

- Potrivit Ministerului Educației și Cercetarii ca element de noutate, in acest an, simularea pentru clasa a VII-a va avea loc in luna mai și va fi reglementata separat, dupa ce vor fi publicate programele de examen și noi modele de subiecte, avand in vedere ca acești elevi au studiat dupa alte programe…