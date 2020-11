Testarea întregii populații a Slovaciei are primele efecte. Ce restricții s-au anulat Slovacia va redeschide la jumatate din capacitate teatrele, salile de cinema si bisericile incepand de luni, iar salile de fitness si piscinele vor putea opera cu un numar limitat de vizitatori, ca parte din demersul de relaxare a restrictiilor impuse pentru a frana raspandirea coronavirusului, a anuntat prim-ministrul Igor Matovic, potrivit Reuters si Agerpres. Slovacia, […] The post Testarea intregii populații a Slovaciei are primele efecte. Ce restricții s-au anulat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

